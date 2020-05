Unfälle : 3,10 Promille: Betrunkener Fahrradfahrer stürzt

Avatar_prignitzer von dpa

18. Mai 2020, 12:08 Uhr

Die Polizei in Plau am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat gegen einen betrunkenen Mann eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gestellt. Der 60-Jährige war am Samstagabend bei Wendisch Priborn mit seinem Rad gestürzt und hatte sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 3,10 Promille.