Unfälle : 34-jährige Autofahrerin bei Auffahrunfall schwer verletzt

Avatar_prignitzer von dpa

24. März 2020, 14:15 Uhr

Bei einem Auffahrunfall in Putbus auf der Insel Rügen ist eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, wollte die 34-Jährige mit dem Auto am Montag links auf ein Grundstück abbiegen, als ein anderer Autofahrer zu spät bremste und auf ihren Wagen auffuhr. Die Frau musste per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der 58-jährige Unfallverursacher kam ohne nennenswerte Verletzungen davon. Beide Beteiligten kamen von der Insel. Der Schaden wurde auf mehrere tausend Euro geschätzt.