Unfälle : 52-Jähriger bei Arbeiten in Einfamilienhaus schwer verletzt

von dpa

30. Januar 2019, 09:48 Uhr

Ein 52 Jahre alter Arbeiter ist bei einem Arbeitsunfall in Leussow bei Mirow (Mecklenburgische Seenplatte) schwer verletzt wurden. Der Mann trat bei Kernsanierungsarbeiten im Obergeschoss eines Einfamilienhauses versehentlich in ein Loch im Boden und stürzte etwa drei Meter tief ins Erdgeschoss, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein Rettungshubschrauber flog ihn nach dem Unglück am Dienstag ins Klinikum Neubrandenburg. Derzeit gebe es keine Hinweise auf strafbare Handlungen. Die Abteilung Arbeitsschutz des Landesamtes für Gesundheit und Soziales untersucht den Vorfall.