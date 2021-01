Facts & Fakes : Lösung zu Quiz 24: Entfernungen und Flächen messen mit Google Maps

Hier geht es zur Lösung von Quiz 24 der Serie Facts and Fakes.

14. Januar 2021

Das waren die Fragen:

1: Suche auf Google Maps das Tempelhofer Feld in Berlin. Das ist ein alter Flugplatz, auf dem jetzt viele Leute Skateboard fahren und spazieren gehen. Wie lang ist die längste Landebahn ungefähr? Runde die Antwort auf volle Kilometer.

2: In Halbe, Brandenburg, liegt das Thomas Phillips Logistikzentrum. Wie groß ist dieses Gebäude in Quadratmetern ungefähr?

a: 20.000 m²

b: 42.000 m²

c: 54.000 m²

d: 74.000 m²

Unsere Lösung:

Antwort 1: 2 Kilometer

Antwort 2: C.

Unser Lösungsweg:

Frage 1: Wir machen es genauso wie anfangs beschrieben. Zuerst geben wir ins Suchfeld ein:

Tempelhofer Feld, Berlin. Dann schalten wir auf das Satellitenbild um. Du kannst die Karte vergrößern und verkleinern um dich besser zu orientieren. Die beiden Landebahnen sieht man sehr deutlich und wir können sie einfach messen. Sie sind ungefähr gleich lang: zwei Kilometer.

Frage 2: Jedes Mal, wenn du mit Google Maps misst, wird das Ergebnis etwas anders sein, weil wir die Punkte nicht ganz genau setzen können. Beim Messen der Größe des Gebäudes und beim Vergrößern und Anpassen der vier Punkte gehen wir so nah wie möglich an die Ränder. So haben wir eine Fläche von von 53,837 m2 zu messen. Antwort c ist also richtig. Der Gesamtumfang des Gebäudes beträgt einen Kilometer.