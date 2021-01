Facts & Fakes : Lösung zu Master-Quiz 1: Bist du bereit für die Meisterschaft im Faktencheck?

Hier geht es zur Lösung von unserem Master-Quiz 1 der Serie Facts and Fakes.

14. Januar 2021, 17:08 Uhr

Das war die Frage:

Schau dir dieses Bild ganz genau an.

Frage 1: Wie heißt die nächstgelegene U-Bahn-Station?

Frage 2: Wie lautet die URL zu der Webseite, die zum Restaurant in einem großen gelben Gebäude gehört?

Unsere Lösung:

1: Bonner Stadthaus

2: http://www.nanking-bonn.de/

Unser Lösungsweg:

Wir beginnen mit einer umgekehrten Bildsuche bei Google, die Suchmaschine erkennt aber nicht genügend eindeutige Merkmale in dem Foto. Auch die Suchmaschine Yandex kann nichts finden, das uns beim Standort weiterhilft.

Also untersuchen wir das Foto selbst. Wir notieren alles, was wir sehen:

Wir sehen eine Kreuzung mit mehreren Straßen und Straßenbahnlinien.

Auf der Straße lesen wir das Wort "Vorsicht".

Wir sehen eine Straßenbahn.

Die Straßenbahn hat die Nummer 61.

Das Wort “Bonn” ist auf der Straßenbahn zu sehen.

Die Abkürzung “SWB” ist zweimal auf der Straßenbahn zu sehen.

Im Hintergrund befindet sich ein großes, älteres, gelbes Gebäude.

Auf dem Gebäude steht "Rats-Stuben".

Wir sehen ein Schild mit der Aufschrift "Mongolen-Grill".

Das Gebäude scheint ein Restaurant zu sein.

Das gelbe Gebäude hat markante braune Fenster.

Über der Tür des Gebäudes befindet sich eine große weiße Verzierung.

Wenn wir also alles berücksichtigen, können wir uns die Stadt Bonn ansehen, eine Kreuzung mehrerer Straßen in der Nähe einer Straßenbahnlinie (möglicherweise SWB), an der die Linie 61 vorbeiführt. Es gibt ein Restaurant mit den Begriffen "Rats-Stuben" und "Mongolen-Grill".

Nach einigen Suchanfragen bei Google Maps stellen wir fest, dass es in Bonn einen "Mongolen-Grill" gibt. Wenn wir auf Street View klicken, sehen wir, dass das Gebäude etwas verschwommen ist. Aber die Fenster, Türen und Farben scheinen zu passen. Wir können sogar bei Google nach anderen Fotos suchen und finden bessere Fotos, die das gesamte Gebäude zeigen. Also wissen wir, dass wir auf der richtigen Spur sind. Jetzt müssen wir noch die Fragen beantworten.

Für Frage 1 schauen wir uns Google Maps an - und vor allem die Nachbarschaft des Restaurants, das wir gefunden haben. Etwas weiter oben befindet sich eine Straßenbahn- und Bushaltestelle mit dem Namen “Bonn Stadthaus”.

Um die zweite Frage zu beantworten, klicken wir einfach in Google Maps auf das Restaurant selbst. Es öffnet sich ein Informationsfeld - und wir sehen, dass es dort chinesisches Essen zum Mitnehmen. Die Webseite des Restaurants finden wir dort auch: http://www.nanking-bonn.de/

Wenn wir zu den Fotos scrollen und darauf klicken, können wir alle Bilder durchsuchen, die über Google Maps verfügbar sind. Und auch dort sehen wir ein besseres Bild des Gebäudes, was bestätigt, dass dies tatsächlich der richtige Ort ist. Beide Fragen sind beantwortet.