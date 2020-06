Familie : Ab Montag mehr Gäste bei besonderen Familienfeiern erlaubt

Wer Hochzeiten, Jugendweihen und Beerdigungen ausrichtet, darf von Montag an mehr Gäste einladen.

Avatar_prignitzer von dpa

12. Juni 2020, 19:10 Uhr

Von Montag an sind in Mecklenburg-Vorpommern in der Corona-Krise besondere Familienfeiern wie Hochzeiten, Jugendweihen und Beerdigungen mit 75 Menschen erlaubt. Darauf einigte sich die Landesregierung, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Freitag in Schwerin mitteilte.

Erst am Dienstag hatte sich die Landesregierung auf eine Anhebung der Personenanzahl bei Familienfeiern von 30 auf 50 verständigt. Diese soll ebenfalls von Montag an gelten. Bei den besonderen Familienfeiern solle diese Begrenzung auf 75 erhöht werden. Bei Familienfeiern werde, anders als bei Veranstaltungen, keine Abstandsregelung von eineinhalb Metern gelten, betonte Schwesig. Bei Einschulungen oder Geburtstagsfeiern sei es schwer, Abstand zu halten. «Jeder will sicherlich auch mal die Braut umarmen und gute Wünsche geben», sagte die Ministerpräsidentin.

Die Landesregierung hatte sich bereits am Dienstag auf weitreichende Corona-Lockerungen verständigt. Hotels dürfen etwa von Montag an wieder 100 Prozent ihrer Betten belegen, zuvor waren es nur 60 Prozent gewesen. Am selben Tag dürfen auch Bars und Kneipen unter Auflagen wieder öffnen.

Mecklenburg-Vorpommern hat bundesweit die mit Abstand geringsten Corona-Infektionszahlen. Am Freitag wurden zwei weitere nachnachgewiesene Fälle einer Corona-Neuinfektion gemeldet. Die Zahl der Fälle stieg damit landesweit auf 781.