Unfälle : Adlern ausgewichen: Auto überschlägt sich, Hänger reißt ab

Avatar_prignitzer von dpa

29. Januar 2020, 11:45 Uhr

Bei einem missglückten Ausweichmanöver für mehrere Adler hat sich ein Autofahrer in Westmecklenburg mit dem Wagen überschlagen. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, wurde der 57-jährige Mann bei dem Unfall am Dienstag bei Cambs (Landkreis Ludwigslust-Parchim) verletzt und kam in eine Klinik. Der Anhänger am Auto riss bei dem Vorfall ab. Nach ersten Ermittlungen sollen die Greifvögel von einem Kadaver am Rand der Straße gefressen haben. Der Fahrer hatte den Tieren in einer Kurve ausweichen wollen. An Auto und Hänger entstanden mehrere tausend Euro Schaden. Im Winter finden im Nordosten immer wieder Seeadler, Bussarde oder auch Krähen angefahrene oder tote Tiere auf oder an Straßen, die als Aas vertilgt werden.