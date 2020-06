Einzelhandel : Äußerst schwierige Lage des Einzelhandels in MV

Die Corona-Pandemie hat das Geschäftsmodell vieler Einzelhändler vor allem im Bekleidungsbereich erschüttert. Dem Verband fällt es schwer, eine positive Perspektive zu entwickeln.

Der Einzelhandel in Mecklenburg-Vorpommern steckt wegen der Corona-Pandemie in einer schlimmen Krise. Die Konsumstimmung sei wie im April auch im Mai weiter auf unterstem Niveau gewesen, sagte der Geschäftsführer des Handelsverbands Nord in Rostock, Kay-Uwe Teetz, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Dies spiegle sich auch in den Bilanzen wider. Die Umsatzerlöse lagen im Durchschnitt aller Sparten inklusive des Lebensmittelhandels zwischen 25 bis 50 Prozent unter denen des Vorjahres. Dabei gebe es auch positive Beispiele: So funktionierten die Sparten, die mit Freizeit und Outdoor wie Radfahren oder Angeln zu tun haben. «Kleidung geht dagegen mehr als schleppend», sagte Teetz.

Konkrete Signale für eine Verbesserung der Lage gebe es nicht, sagte Teetz. Da die Bundesregierung beschlossen habe, die Antragspflicht für Insolvenzen bis Ende September auszusetzen, gebe es auch keine Erkenntnisse in diesem Bereich. «Es wird weiter auf Unterstützung gehofft, deswegen halten sich die Händler weiter stark zurück.»

Die Sommersaison sei jedenfalls nicht mehr zu retten. «Daran ist nicht zu rütteln.» Dies sei deshalb so problematisch, weil die Händler diese Erlöse brauchen, um die bereits bestellte Herbst- und Winterware bezahlen zu können. Letztlich könne sie nur ein Hilfspaket unterstützen. «Da muss es sich aber um einen nicht rückzahlbaren Zuschuss handeln. Ein neuer Kredit hilft nichts», erklärte Teetz.

Die Bundes- und Landesregierung müssten die langfristigen Folgen der Krise im Einzelhandel betrachten. «Die Innenstädte und der Tourismus leben vom örtlichen Handel», bekräftigte Teetz. «Ich weiß nicht, wie viele Touristen wir noch haben werden, wenn die vor zugebretterten Läden flanieren müssen.»