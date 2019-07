Museen : Agroneum wieder «unter Dampf»: Dampfmaschinentreffen

Liebhaber alter Land- und Dampfmaschinen kommen an diesem Wochenende an der Mecklenburgischen Seenplatte auf ihre Kosten. «Wir erwarten rund 100 Dampfmaschinen aus mehreren Ländern, darunter zwölf Großmaschinen, zum 13. Internationalen Dampftreffen», sagte die Leiterin des agrarhistorischen Agroneums, Anke Gutsch, am Dienstag in Alt Schwerin.

von dpa

30. Juli 2019, 09:07 Uhr

Zu den um die 100 Jahre alten PS-Giganten aus den Niederlanden, England und Deutschland gehören ein mobiles Sägegatter, ein Dampf-Lkw, ein Buschhacker, der Holz zerkleinert, Antriebsmaschinen für Dreschkästen und ein Steinbrecher. Das zweitägige Treffen beginnt am Samstag.

Das Agroneum-Gelände in Alt Schwerin gilt seit Jahren als Treffpunkt von Traktoren- und Dampftechnikfans aus ganz Europa. Zu den alle zwei Jahre stattfindenden Treffen kommen in der Regel mehrere Tausend Besucher. Wegen der derzeitigen Waldbrandwarnstufe vier werden den Angaben zufolge zusätzliche Wasser- und Löschmöglichkeiten auf dem weitläufigen Gelände an der Autobahn 19 zur Verfügung stehen.

Das Agroneum verfügt über eine umfangreiche Sammlungen von Traktoren und Geräten, die Bastler aus Ostdeutschland wegen der Mangelwirtschaft in der DDR selbst schufen. Zum Museumsgelände gehören zudem Holländerwindmühle, Schmiede, Seilerei, Agrarflugzeuge für die Düngung sowie eine Stellmacherei.