Brände : Auto in Flammen: 10 000 Euro Schaden

Avatar_prignitzer von dpa

04. September 2019, 08:07 Uhr

Beim Brand eines Autos in Parow (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist in der Nacht zu Mittwoch einen Schaden von etwa 10 000 Euro entstanden. Ein Anwohner habe das Feuer gelöscht, bevor die Feuerwehr eintraf, teilte die Polizei am Morgen mit. Verletzt worden sei niemand. Wegen des Verdachts auf Brandstiftung seien Ermittlungen aufgenommen worden. Die Polizei bittet um Hinweise.