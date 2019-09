Unfälle : Auto kommt von Fahrbahn ab: Fahrerin schwer verletzt

Avatar_prignitzer von dpa

20. September 2019, 07:46 Uhr

Weil sie versehentlich auf eine Rampe fuhr, hat eine Autofahrerin in Wackerow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) einen Unfall gebaut und sich dabei schwer verletzt. Der Wagen der Frau sei fünf Meter durch die Luft geflogen und auf der Fahrerseite aufgeprallt, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Die 40-Jährige war mit ihrem Wagen an einer Kreuzung im Ortsteil Steffenshagen von der Fahrbahn abgekommen und auf eine Rampe geraten. Die Feuerwehr musste sie aus ihrem Auto befreien, bevor sie in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Die Polizei nimmt an, dass die Frau betrunken war.