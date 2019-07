Verkehr : Auto prallt gegen Baum: Fahrer schwer verletzt

von dpa

18. Juli 2019, 15:53 Uhr

Ein 28-Jähriger ist am Donnerstag bei Bernitt im Landkreis Rostock mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Er war nach Angaben der Polizei auf der L 11 in Richtung Bützow unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam und mit dem Baum kollidierte. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 10 000 Euro.