Unfälle : Autofahrer fährt gegen Hauswand und wird tödlich verletzt

Avatar_prignitzer von dpa

12. Mai 2020, 08:42 Uhr

Bei einem Unfall in Schwerin ist am frühen Dienstagmorgen ein Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Schwerin mitteilte, fuhr der 59-Jährige aus ungeklärter Ursache vor dem Abbiegen an einem belebten Knotenpunkt geradeaus gegen eine Hauswand. Ein Anwohner hörte einen lauten Knall und alarmierte die Rettungskräfte. Eine Notärztin habe noch versucht, den Autofahrer wiederzubeleben, was aber nicht gelang. Der 59-Jährige, der allein im Wagen war, starb noch am Unfallort. Ein Gutachter soll die genaue Unfallursache klären. Es sei möglich, dass der Mann gesundheitliche Probleme hatte. Die Schadenshöhe sei noch unklar.