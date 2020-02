Landtag : Awo-Untersuchungsausschuss weist Vorwürfe zurück

Der Vorsitzende des Parlamentarischen Untersuchungsauschusses «Wohlfahrtsverbände» im Landtag, der SPD-Abgeordnete Jochen Schulte, muss in eigener Sache Aufklärung leisten. Nach einem Bericht des «Nordkurier» vom Dienstag soll Schulte anonyme Hinweise über angeblich dubiose Beraterverträge bei der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Rostock deren Geschäftsführer Matthias Siems zugeleitet haben. Dieser habe den Whistleblower daraufhin identifiziert und ihm fristlos gekündigt. Den Ausschussmitgliedern soll Schulte dem Bericht zufolge die Informationen hingegen vorenthalten haben. Schulte wies den Beitrag als «in wesentlichen Teilen unwahr» zurück.

04. Februar 2020, 17:24 Uhr

Die Linke-Fraktion forderte dennoch eine Sondersitzung der Ob-Leute der Fraktionen im Untersuchungsausschuss und dort eine Erklärung Schultes. «Das Verhalten des Ausschussvorsitzenden ist äußerst befremdlich», sagte die Linken-Obfrau Karen Larisch. Auch der CDU-Obmann Sebastian Ehlers sieht Gesprächsbedarf: «Ich gehe davon aus, dass wir über das Thema noch mal im Ausschuss sprechen werden, abschließend bewerten lässt sich die Sache heute nicht.» Der AfD-Politiker Thomas de Jesus Ferndanes forderte im «Nordkurier» Schultes Rücktritt.

Schulte betonte in einer Erklärung, alle drei Schreiben des anonymen Informanten seien an die Mitglieder des Untersuchungsausschusses weitergeleitet worden. Die Awo Rostock sei lediglich darüber unterrichtet worden, dass mit einem anonymen Schreiben betriebliche Unterlagen an den Untersuchungsausschuss weitergeleitet wurden. «In dem Brief an die AWO-Rostock wurden die Dokumente nur kursorisch benannt», erklärte Schulte.

Auch dieses Schreiben sei allen Ausschussmitgliedern zur Kenntnis gegeben worden. Es sei im Übrigen allgemein übliche Praxis, nach Datenleaks die Betroffenen darüber zu informieren. In dem Brief von Schulte an Siems heißt es ferner, dass sich der Ausschuss nicht mit den Hinweisen befassen werde, weil sie nicht vom Untersuchungsauftrag des Ausschusses gedeckt seien.