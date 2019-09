Tarife : Beamtenbund für bundesweit gleiche Bezüge von Beamten

Beamte sollen nach Auffassung des Landeschefs der Beamtengewerkschaft dbb, Dietmar Knecht, wieder bundesweit einheitlich bezahlt werden. «Ich denke, es ist wirklich an der Zeit, den Wettbewerbsföderalismus zuungunsten finanzschwacher Länder - zu denen ohne Zweifel auch Mecklenburg-Vorpommern gehört - zu beenden», erklärte Knecht bei einer Personalversammlung des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt in Neubrandenburg. Er schloss sich damit Forderungen der thüringischen Finanzministerin Heike Taubert (SPD) an, die sich vergangene Woche gemeinsam mit Brandenburg für eine einheitliche Regelung ausgesprochen hatte.

Avatar_prignitzer von dpa

11. September 2019, 14:41 Uhr

Beschäftigte aus MV wandern Knecht zufolge vor allem nach Hamburg ab, wo es bessere Besoldung und Aufstiegschancen gebe. Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) solle deshalb den Vorstoß Tauberts unterstützen.