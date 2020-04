Brände : Brand in Wohnhaus in Gadebusch verursacht 5000 Euro Schaden

Avatar_prignitzer von dpa

17. April 2020, 10:30 Uhr

Ein Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Gadebusch hat nach ersten Schätzungen einen Schaden von etwa 5000 Euro versucht. Nach Polizeiangaben war das Feuer am Donnerstagabend ursprünglich von einem im Kellerbereich gelagerten Sperrmüllhaufen ausgegangen. Es kam zu starker Rauchentwicklung im gesamten Wohngebäude. Das Feuer wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Gadebusch gelöscht. Drei Bewohner des Hauses mussten das Gebäude bis kurz vor Mitternacht verlassen, konnten dann aber in ihre Wohnungen zurückkehren.