Verteidigung : Bundeswehr behält Nordost-Kasernen für Cyber-Einheit

Die Bundeswehr behält nun doch eine Kaserne in Trollenhagen bei Neubrandenburg, die ursprünglich zur Schließung vorgesehen war. Auf dem Militärgelände neben dem Flugplatz Trollenhagen soll der «Organisationsbereich Cyber- und Informationsraum» einziehen, gab das Bundesverteidigungsimisterium am Donnerstag bekannt. Nach fast zweieinhalb Jahrzehnten des Schrumpfens wachse die Bundeswehr nun wieder. Insgesamt werden elf weitere Militärstandorte doch behalten, darunter auch die Barnim-Kaserne in Strausberg (Brandenburg), wo ebenfalls eine Organisation «Cyber- und Informationsraum» einziehen soll.

von dpa

01. August 2019, 15:06 Uhr

Für das Mehr an Personal und Material werde auch mehr Infrastruktur benötigt. Details wie etwa, wie viele Soldaten zu den Einheiten in Trollenhagen und Strausberg gehören und ab wann sie da sind, wurden nicht genannt.

Den Militärflughafen Trollenhagen hatte der Bund bereits 2014 aufgegeben und das Gelände inzwischen an die zivilen Betreiber, zu denen die Stadt Neubrandenburg und der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gehören, verkauft. Sie wollen so den zivilen Flugbetrieb sichern, da er für viele Unternehmen der Region wichtig sei. Die Gesellschafter unterstützten den Flughafen zuletzt mit rund 360 000 Euro im Jahr. Die Kaserne, die der Bund nun doch behalten will, sollte ursprünglich 2024 abgegeben werden.