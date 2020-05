Musik : City-Schlagzeuger Klaus Selmke gestorben

Avatar_prignitzer von dpa

22. Mai 2020, 19:31 Uhr

Klaus Selmke, Schlagzeuger der Berliner Band City («Am Fenster»), ist tot. Er sei am Freitag in einem Berliner Krankenhaus gestorben, berichtete «Bild» (online). Dieter Birr, ehemals Sänger der mit City befreundeten Puhdys, sagte der Deutschen Presse-Agentur: «Mich hat die Nachricht natürlich total geschockt». Er selbst habe die traurige Mitteilung vom City-Gitarristen Fritz Puppel erhalten. Die Internetseite von City - die Band zählte zu den erfolgreichsten Rockgruppen in der DDR und ist noch immer aktiv - war am Freitag komplett schwarz. Auf der Facebookseite stand mit weißer Schrift auf schwarzem Untergrund: «Klaus Selmke - 21.4.1950 - 22.5.2020». Selmke hatte City vor 48 Jahren mit gegründet.