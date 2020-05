Unfälle : Defekt beim Radfahren: Frau in Woldegk schwer verletzt

Avatar_prignitzer von dpa

10. Mai 2020, 18:25 Uhr

Ein technischer Defekt an ihrem Fahrrad hat in Woldegk (Mecklenburgische Seenplatte) zu einem Sturz und schweren Kopfverletzungen bei einer 59-Jährigen geführt. Nach ersten Untersuchungen war die vordere Federgabel bei der Fahrt gebrochen, wie ein Polizeisprecher in Neubrandenburg sagte. Die Frau kam in eine Klinik, Lebensgefahr soll aber nicht bestehen.