Groß Raden : Die Ober-Slawin von Groß Raden

Die Leiterin des Slawenmuseum, Heike Pilz, ist immer für eine Überraschung gut

von Roland Güttler

30. März 2019, 13:50 Uhr

Groß Raden Als Kind fand sie Museen äußerst langweilig. „Und so war mein erstes Leben im Schuldienst als Lehrerin für Sport, Deutsch und Horterziehung an der POS „Karl Liebknecht“ in Sternberg“, sagt Heike Pils. Seit 1997 die Leiterin des Archäologischen Freilichtmuseums Groß Raden.

Video

Nach der Wende war Schluss, insgesamt 14 Lehrer-Kollegen wurden „allein in Sternberg gefeuert“. Was tun? „Museum wäre mir als Letztes in den Sinn gekommen.“ Doch manchmal kommt es eben anders…

Ein Viertel Jahr ist sie arbeitslos. Heike Pilz holt 1992 ihren Sohn von der Schule ab. „Da hält ein Auto, ich sehe die Szene heute noch vor mir.“ Es war Dr. Rolf Voß, der damalige Direktor des Slawenmuseums in Groß Raden. ,Pelzi, was machst du, willst du nicht zu mir kommen?‘, fragte dieser. Man kannte sich, Voß’ Frau war Kollegin an der Schule gewesen; die Kinder, 1985 geboren, wurden gemeinsam eingeschult.

„Ich Museum?“, entgegnete die Verdutzte. Von der ihr zugedachten Aufgabe als Museumspädagogin hatte sie auch noch nie etwas gehört. „So etwas gab es in der DDR nicht“, meint Heike Pilz rückblickend. Sie sagte Ja. Mit Menschen umzugehen, mit Kindern im besonderen, das liegt ihr. So baute sie nach und nach die Museumspädagogik auf, heute trägt vieles ihre Handschrift. Ja, sie ist längst die Ober-Slawin.

Ich kann mir längst das Inventarzeichen auf die Schulter brennen. Heike Pilz

„Dass wir mit dem Konzept auf dem richtigen Weg, beweisen die stabilen Besucherzahlen zwischen 30 000 und 40 000.“ Ganz wichtig dabei ist, sich immer etwas Neues einfallen zu lassen. Seit mehreren Jahren ist das Freigelände über Ostern, Pfingsten oder an Himmelfahrt fest in der Hand der Wikinger, die hier zelten und auch Kampfszenen den Besuchern vorführen. Seit dem Vorjahr gibt es eine eigene Slawengruppe „Wranovi“, übersetzt die am Rabenfluss Lebenden.

Und 2017 war Groß Raden gar Drehort für den Arte-Film „Die Slawen“. Heike Pilz durfte dabei für die Filmcrew auf der Suche nach Komparsen gehen. Sie sprach auf der Straße in Groß Raden einfach die damaligen Abiturientinnen Tine Burow und Luise Fels an. So wie es Dr. Voß 25 Jahre zuvor bei ihr tat. Es klappte hier wie da: Tine und Luise flimmerten bei Arte und später MDR über den Bildschirm.

Heike Pilz ist eine Tausendsasserin – das Gesicht des Slawenmuseums. Sie will Besuchern „ein lebendiges Museum zeigen, Geschichte zum Anfassen“. Und so erzählt sie, wenn wieder einmal eine Schulklasse da ist, etwa von Ibrahim Ibn Jacub.

Der Gesandte des Kalifen von Córdoba, Ibrahim ibn Jacub, bereiste von 965/973 die Region und weilte offensichtlich auch in Groß Raden und Schwerin. Im Bericht ist da von einer „Burg, die in einem Süßwassersee erbaut wurde“, die Rede. Über Groß Raden schrieb er „von einem See voller Gips“. Im seinerzeit muslimischen Spanien kannte man keine zugefrorenen Seen – und darum umschrieb Ibrahim ibn Jacub das Eis eben mit Gips…

„So etwas behalten die Kinder und Jugendlichen. Ebenso wie, dass jeder dritte Mitteleuropäer slawisches Blut, die Wikinger eingerechnet, in seinen Adern hat.

Oder auch bei folgenden Frage gegen die Kinderhände bei der Auflösung in die Höhe.

Schon jetzt freut sie sich auf ihre neuestes Idee: „Mittelalterliches Kochduell“ heißt es am 5. Oktober im Rahmen eines Mittelalterlagers . Gesucht wird das beste Drei-Gänge-Menü ganz ohne moderne Hilfsmittel und Zutaten. Doch erst einmal kommt Ostern… Fürs Salwenmuseum, dass als einziges ganzjährig mit Ausnahme vion Heilig Abend geöffnet hat, das erste Hightlight des Jahres im Reich der Ober-Slawin.