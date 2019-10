Verkehr : Ehestreit eskaliert im Kreisverkehr

Avatar_prignitzer von dpa

14. Oktober 2019, 17:33 Uhr

Ein Ehestreit im Kreisverkehr hat dem Gatten in Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) Polizeigewahrsam eingebracht. Wegen des rasanten Fahrstils ihres Mannes habe die 39-jährige Frau am Montag den Zündschlüssel gezogen, so dass der Wagen in einem Kreisverkehr stehen blieb, teilte die Polizei mit. Daraufhin habe der Mann am Steuer die Frau angegriffen. Ein herbeigerufener Polizist konnte den 64-Jährigen den Angaben zufolge nicht beruhigen. Der Fahrer habe sogar versucht, den Beamten zu beißen. Der Mann musste überwältigt und an den Händen gefesselt werden. Er bekam eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.