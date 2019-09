Kriminalität : Enkeltrick-Betrüger bringt Rentnerin um 14 000 Euro

Avatar_prignitzer von dpa

30. September 2019, 16:06 Uhr

Ein Enkeltrick-Betrüger hat eine Rentnerin in der Nähe von Grimmen um 14 000 Euro gebracht. Der falsche Enkelsohn habe der 88-Jährigen am Telefon erklärt, dass er an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen sei und 14 000 Euro benötige, um keinen Ärger zu bekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Am vereinbarten Übergabeort sei dann eine Frau erschienen und habe das Geld entgegengenommen. Der Betrug sei wenige Tage später aufgeflogen, als echte Verwandte der Frau zu Besuch waren. Sie informierten die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass die 88-Jährige innerhalb von zwei Tagen 19 Mal von einer anonymen Nummer - teilweise im Minutentakt - angerufen wurde. «Das zeigt, wie perfide die Betrüger vorgehen und welchen Druck sie dabei ausüben», erklärte ein Polizeisprecher.