Brände : Feuer auf Balkon von Mehrfamilienhaus: Gebäude geräumt

Avatar_prignitzer von dpa

31. Mai 2020, 09:25 Uhr

Am Samstag hat es auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Stralsund gebrannt. Das Feuer habe auch die dazugehörige Wohnung beschädigt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Vorsorglich seien sechs Personen aus dem Haus in Sicherheit gebracht worden. Es wurde den Angaben zufolge niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 7500 Euro. Die betroffene Wohnung ist unmittelbar nach dem Brand nicht bewohnbar. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Verdachts auf Brandstiftung.