Kriminalität : Feuer gelöscht: Flüchtlingsheim wegen Brandstiftung geräumt

Die Polizei ermittelt wegen Verdachts der schweren Brandstiftung gegen einen Bewohner des Flüchtlingsheims in Jördenstorf (Landkreis Rostock). Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch erklärte, musste das Heim am Vormittag evakuiert werden, weil ein 45-jähriger Mann mit Brandstiftung gedroht hatte. Als ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst angerückt war, habe der Mann in seinem Zimmer Feuer gelegt.

Avatar_prignitzer von dpa

18. Dezember 2019, 17:14 Uhr

Die Rauchmelder seien angesprungen. Die Polizei habe die Tür zu dem Zimmer aufgehebelt und den 45-Jährigen überwältigt. Die brennenden Bettlaken wurden gelöscht, bevor sich das Feuer ausbreiten konnte. Hintergrund des Vorfalls soll ein Streit in der Familie des Mannes sein, weshalb seine Frau und die Kinder aus Sicherheitsgründen in einem anderen Ort untergebracht wurden.

Der ärztliche Dienst des Landkreises habe den 45-Jährigen in eine Klinik eingewiesen. Die Höhe des Schadens sei noch unklar. Das Heim hat nach Polizeiangaben rund 200 Bewohner.