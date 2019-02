Explosionen : Gasexplosion in Agrarbetrieb: Ursache war technischer Defekt

von dpa

04. Februar 2019, 12:06 Uhr

Vier Tage nach der Explosion einer Gasanlage in Kublank (Mecklenburgische Seenplatte) scheint die Ursache gefunden. Ein Gutachter führt das Unglück in dem Agrarbetrieb, bei dem ein Schaden von rund einer halben Million Euro entstanden war, auf einen technischen Defekt zurück, wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte. Am frühen Freitagmorgen war eine Gasleitung in der Anlage explodiert. Dabei war auch der Tank geborsten. Die Trümmer des Schweinestalles flogen bis zu 100 Meter weit. Durch Zufall wurden weder Menschen noch Tiere verletzt, da der Stall gerade leer war. Der mit Flüssiggas gefüllte Tank stand an der Wand des Stalles und war mit der Heizung einer kleinen Werkstatt verbunden. Vom Stall blieb nur ein Trümmerfeld übrig. Durch die Explosion wurden auch bei einigen Gebäuden in Kublank, das zur Windmühlenstadt Woldegk gehört, Scheiben beschädigt. In dem Tank soll sich Propangas befunden haben, unter anderem zum Heizen der Mastställe. In der Anlage werden Hunderte Ferkel aufgezogen. Auf dem weitläufigen Gelände des Zuchtbetriebes befindet sich auch eine Biogasanlage.