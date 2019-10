Notfälle : Gefesseltes Mädchen auf Schultoilette: Keine Straftat

Avatar_prignitzer von dpa

01. Oktober 2019, 12:25 Uhr

Der Fall des gefesselten Mädchens auf einer Toilette in einer Schule in Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) ist aufgeklärt. Es hat keine Straftat stattgefunden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Mädchen sei im Beisein der Mutter von der Kriminalpolizei befragt werden. Es sei selbst dafür verantwortlich, dass es in dieser Lage aufgefunden wurde. Die Zehnjährige befinde sich in psychologischer Betreuung, auch der schulpsychologische Dienst stehe im Kontakt mit der Familie.