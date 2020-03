Justiz : Gemeinde lässt Solarpark-Gelände zwangsversteigern

Um an ausstehende Steuern und Abgaben zu kommen, lässt die Gemeinde Neverin bei Neubrandenburg ein großes Solarpark-Gelände zwangsversteigern. Die Versteigerung der etwa 50 000 Quadratmeter großen Fläche mit Hallen und Gebäuden sowie einer weiteren Immobilie des Schuldners ist für den 30. März am Amtsgericht Neubrandenburg angesetzt, wie ein Sprecher des Amtes am Donnerstag erklärte. Der gesamte Verkehrswert der Grundstücke werde auf mehr als 410 000 Euro geschätzt. Auch das Land Mecklenburg-Vorpommern habe finanzielle Ansprüche gegen dem Schuldner angemeldet. Neverin liegt unweit der Autobahn 20 Lübeck-Stettin.

Avatar_prignitzer von dpa

05. März 2020, 08:44 Uhr

Die Anlagen des Solarparks gehörten einem anderen Eigentümer. Die 3,5 Megawatt-Anlage war über Anleger 2015 errichtet worden und wird von einem Betreiber aus Süddeutschland genutzt. Dafür bestehe ein auf 20 Jahre angelegter Pachtvertrag, der vom Erwerber übernommen werden soll, hieß es vom Gericht. Der Solarpark war in der Vergangenheit auch von Dieben heimgesucht worden, die größere Mengen Anlagenteile abbauten und damit verschwanden.