Parteien : Genesungswünsche aus Thüringen an erkrankte Schwesig

Wiederholt sind deutsche Politiker mit ihrer Krebserkrankung in die Öffentlichkeit gegangen. Am Dienstag machte Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD) ihre Krankheit bekannt.

10. September 2019, 14:25 Uhr

Die an Krebs erkrankte SPD-Spitzenpolitikerin Manuela Schwesig bekommt viel Zuspruch aus Thüringen - nicht nur aus ihrer eigenen Partei. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) übermittelte seiner Amtskollegin aus Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag via Twitter «von Herzen die allerbesten Wünsche für eine baldige Genesung». SPD-Landeschef Wolfgang Tiefensee sprach ebenfalls auf Twitter von einer schlimmen Nachricht. «Meine Gedanken sind bei Dir. Ich wünsche Dir in den nächsten Wochen viel Kraft für Deine Genesung», schrieb er. Die Thüringer SPD hoffe «so sehr, dass alles gut wird».

Auch CDU-Landeschef Mike Mohring schrieb auf Twitter: «Von Herzen wünsche ich Ihnen Genesung und auf dem anstrengenden Weg dahin, Kraft und Zuversicht, ein Licht an dunklen Tagen und wenn ich das darf, Gottes reichen Segen.» Der 47-Jährige hatte zu Jahresbeginn selbst eine im vergangenen Herbst festgestellte Krebserkrankung öffentlich gemacht, seine Akuttherapie ist inzwischen abgeschlossen.

Schwesig hatte am Dienstag ihr Kabinett über eine Brustkrebs-Erkrankung informiert. Sie legt deswegen ihr Amt als kommissarische SPD-Chefin nieder. Das Amt der Ministerpräsidentin und auch den SPD-Vorsitz in Mecklenburg-Vorpommern will die 45-Jährige weiter ausüben.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ist Brustkrebs mit rund 69 000 Neuerkrankungen jährlich die mit Abstand häufigste Krebserkrankung bei Frauen in Deutschland. Fast 30 Prozent der betroffenen Frauen sind demnach bei Diagnosestellung jünger als 55 Jahre. Bei frühzeitiger Erkennung gelten die Heilungschancen aber als gut.