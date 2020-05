Unfälle : Gestohlenes Auto landet in Hagenower Vorgarten: Fahrerflucht

Avatar_prignitzer von dpa

18. Mai 2020, 10:21 Uhr

Die Polizei in Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) fahndet nach einem flüchtigen Autofahrer. Der Gesuchte ist nach Polizeiangaben am Sonntagnachmittag mit einem Pkw im Vorgarten eines Privatgrundstücks in Hagenow gelandet, nachdem er zuvor den Zaun durchbrochen hatte, und war danach geflüchtet. Der Fahrzeughalter hatte das Auto praktisch zeitgleich als gestohlen gemeldet.