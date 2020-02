Gesundheit : Gesundheitsminister sieht MV für Coronavirus gerüstet

Mecklenburg-Vorpommern ist nach Einschätzung von Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) für Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus und auch für schwere Krankheitsverläufe gerüstet. Die Kliniken im Nordosten verfügen nach seinen Angaben über 194 Isolierbetten. Diese stünden in Patientenzimmern mit Schleuse, erklärte Glawe am Mittwoch. Ein Teil der Zimmer habe außerdem eine raumlufttechnische Anlage. 215 Betten auf Intensivstationen seien mit Beatmungskapazitäten ausgestattet.

Avatar_prignitzer von dpa

26. Februar 2020, 12:31 Uhr

In Deutschland waren schon vor einiger Zeit erste Infektionen mit Sars-CoV-2, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann, nachgewiesen worden - vor allem bei einer Firma in Bayern. Diese Fälle führten aber nicht zu weiteren bekannten Ansteckungen. Nach dem Ausbruch einer Coronavirus-Epidemie in Italien wurden in den vergangenen Tagen Fälle aus Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen gemeldet.

«Die Gesundheitsbehörden stehen im Austausch», sagte Glawe. Das Gesundheitssystem sei auf die aktuelle Lage gut vorbereitet. Im Falle einer Coronavirus-Infektion würden die Kontaktpersonen des betroffenen Patienten ermittelt und auf Symptome beobachtet. So soll versucht werden, Infektionsketten zu beenden. Es gebe momentan keinen Anlass zur Beunruhigung, betonte der Minister. «Auch wenn es weltweit Neuinfektionen gibt, ist es wichtig, Ruhe zu bewahren.» Panik sei kein guter Ratgeber.