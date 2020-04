Regierung : Gesundheitsministerium startet «Corona-Kooperationsbörse MV»

Avatar_prignitzer von dpa

17. April 2020, 10:26 Uhr

In der Corona-Krise rücken Hersteller, Vertreiber und Nutzer von Schutzutensilien im Nordosten virtuell enger zusammen. Auf dem Online-Portal «Corona-Kooperationsbörse Mecklenburg-Vorpommern» (https://corona-kooperationsboerse-mv.de/), das am Freitag gestartet wurde, offerieren zahlreiche Unternehmen aus dem Land bereits Schutzmasken und Schutzbekleidung. «Die Kooperationsbörse trägt dazu bei, Versorgungsketten im Land aufzubauen. Wir sind durch die Beteiligung heimischer Unternehmen besser aufgestellt, um langfristig unabhängiger von internationalen Lieferketten sein zu können», erklärte der Gesundheits- und Wirtschaftsminister Harry Glawe. Das Portal sei in Zusammenarbeit seines Ministeriums mit dem Netzwerk der Gesundheitswirtschaft, BioCon Valley, entstanden.