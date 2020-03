Gesundheit : Glawe kritisiert Wochenend-Schließung von Corona-Testzentren

Avatar_prignitzer von dpa

23. März 2020, 18:16 Uhr

Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) hat mit Unverständnis darauf reagiert, dass an Abstrichzentren im Land am Wochenende die Tests auf Covid-19-Infektionen ausgesetzt wurden. «Das habe ich mit Bedauern zur Kenntnis genommen. Ich werde dafür sorgen, dass an sieben Tagen in der Woche gearbeitet wird und Abstriche gemacht werden», sagte Glawe am Montag in Schwerin. Die Laborkapazitäten im Land seien ausreichend. Auch am Wochenenden müssten Tests möglich sein. Denn nur bei einer kontinuierlichen Kontrolle sei es möglich, Entwicklungen im Infektionsgeschehen richtig einschätzen zu können. Laut Glawe hatte unter anderem in Schwerin das Testzentrum geschlossen.