Kriminalität : GPS-Empfänger von Landmaschinen entwendet

von dpa

06. August 2019, 11:06 Uhr

Die Hightech-Ausstattung von Landmaschinen ist das Ziel von Dieben in einem Agrarbetrieb in Ziesendorf (Landkreis Rostock) gewesen. Sie entwendeten GPS-Empfänger und Displays aus neun Fahrzeugen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Es werde ein Schaden von 100 000 Euro angenommen. Offenbar überstiegen die Täter das umzäunte Geländes des Unternehmens, um an ihre Beute zu gelangen, wie es hieß. Mit Hilfe von GPS können Landwirte die Düngung auf ihren Feldern optimieren. Das System berechnet, welche Abschnitte welche Düngemittelgabe benötigen. Zuvor hatte die Ostseewelle berichtet.