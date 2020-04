Freizeit : Greifswald und Rostock starten in die Aktion Stadtradeln

Rostock und Greifswald starten am Freitag als erste Städte in Mecklenburg-Vorpommern in die bundesweite Aktion «Stadtradeln». Kommunen, Landkreise und Regionen aus ganz Deutschland treten zum 13. Mal in den Wettbewerb, welche Einwohner innerhalb von drei Wochen die meisten Kilometer mit dem Fahrrad zurücklegen. Wie das Verkehrsministerium in Schwerin am Donnerstag mitteilte, wollen sich elf Kommunen aus dem Land beteiligen. Die Aktion ist in diesem Jahr um einen Monat bis Ende Oktober verlängert worden, um den Kommunen wegen der Corona-Krise mehr Zeit zur Planung zu geben.

Avatar_prignitzer von dpa

30. April 2020, 11:39 Uhr

Das Fahrrad verbinde klimafreundlichen Transport mit sportlicher Bewegung an der frischen Luft, sagte Verkehrsminister Christian Pegel (SPD). Er freue sich, dass das Stadtradeln nicht wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde. «Der Mindestabstand von 1,5 Metern lässt sich auf dem Fahrrad gut wahren. Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist sicher nicht erforderlich», sagte er. Radtouren in der Gruppe seien aber wegen des Kontaktverbots zurzeit nicht möglich.

In Mecklenburg-Vorpommern hat das Ministerium die Anmeldegebühr für die Kommunen übernommen. «Der Topf von 15 000 Euro ist nahezu ausgeschöpft», sagte Pegel. Angemeldet seien außer Greifswald und Rostock bislang Anklam, Boizenburg, Ludwigslust, Neubrandenburg, Neustadt/Glewe, Neustrelitz, Parchim, Schwerin und Stralsund.