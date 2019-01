Gesundheit : Grippeerkrankungen nehmen zu: Über 200 Neuerkrankungen

Die Grippewelle nimmt Fahrt auf: In der vergangenen Woche wurden dem Landesamt für Gesundheit und Soziales 218 Influenza-Infektionen gemeldet, in der Woche zuvor waren es noch 76 Erkrankungsfälle. Wie das Landesamt am Mittwoch berichtete, wurden seit Anfang Oktober 484 Influenza-Infektionen gemeldet, im gleichen Zeitraum der Saison 2017/18 waren es 396, die Saison davor sogar 928. Die meisten Influenza-Infektionen wurden mit 97 wie in der Vorwoche aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald gemeldet.

30. Januar 2019, 12:41 Uhr

Wie der Leiter der Abteilung für Tropenmedizin und Infektiologie der Unimedizin Rostock, Emil Reisinger, sagte, ist die Steigerung der Fallzahlen typisch für Ende Januar. Allerdings lasse sich daraus nicht ableiten, wie sich die Grippewelle weiterentwickelt. Dies hänge neben medizinischen Faktoren unter anderem auch vom Wetter ab.

In der vergangenen schweren Grippesaison waren landesweit rund 11 400 Influenza-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern gezählt worden. Bis April 2018 waren 22 Menschen im Zusammenhang mit einer Grippe-Erkrankung gestorben. Alle gehörten mindestens einer Risikogruppe an. Bundesweit waren vermutlich mehr als 20 000 Menschen durch Grippe gestorben, vor allem Ältere mit Vorerkrankungen.