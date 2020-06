Kriminalität : Haftbefehl gegen zwei mutmaßliche Drogendealer erlassen

Avatar_prignitzer von dpa

24. Juni 2020, 14:57 Uhr

Gegen zwei mutmaßliche Drogendealer aus Rostock ist am Mittwoch Haftbefehl erlassen worden. Bei Durchsuchungen im Stadtteil Lichtenhagen seien in den Wohnungen der 33 und 35 Jahre alten Männer mehrere Kilogramm Marihuana, Amphetamine und Kokain gefunden worden, teilte das Polizeipräsidium Rostock mit. Eine Schreckschusswaffe und eine Machete seien ebenfalls sichergestellt worden. Die Tatverdächtigen kamen in die Gefängnisse in Waldeck und Bützow. Die Ermittlungen hätten seit einem Jahr angedauert. Bei einer Verurteilung drohe den beiden Männern eine Haftstrafe von mindestens fünf Jahren.