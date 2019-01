Fußball : Hansa Rostock bestätigt: Jens Härtel neuer Trainer

von dpa

09. Januar 2019, 20:26 Uhr

Jens Härtel ist neuer Trainer des Fußball-Drittligisten FC Hansa Rostock. Der 49-Jährige tritt die Nachfolge von Pavel Dotchev an, der am Donnerstag vergangener Woche beurlaubt worden war. «Jens Härtel ist genau der Trainer-Typ, der zu unserem Anforderungsprofil passt: ein sehr ehrgeiziger, fleißiger und akribischer Arbeiter, der durch seine langjährige Trainertätigkeit eine Menge Erfahrungen mitbringt», sagte Sportvorstand Martin Pieckenhagen am Mittwochabend und bestätigte damit Medienberichte des Tages. Härtel hat bei den Hanseaten einen bis zum 30. Juni 2020 datierten Vertrag erhalten.