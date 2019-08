Schifffahrt : Hanse Sail: Windjammertreffen und Wirtschaftsfaktor

Vor Beginn der 29. Hanse Sail am Donnerstag hat Rostocks Noch-Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) die Bedeutung des Volksfestes für die Wirtschaft im Nordosten betont. 500 sogenannte Entscheider würden im Rahmen der Sail bei Vorträgen und Vernetzungstreffen zusammengebracht, um Geschäftskontakte zu knüpfen, teilte das Organisationsbüro der Hanse Sail am Dienstag mit. Höhepunkt sei eine Gesprächsrunde der Wirtschaftsvertreter, die von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) geleitet werde.

von dpa

06. August 2019, 16:37 Uhr

Informiert wurde auch über weitere Programmpunkte des Windjammertreffens, zu dem wieder 170 Schiffe und eine Million Besucher erwartet werden. Unter anderem legen sechs Segelschulschiffe in Rostock an, die aus Russland, Kolumbien, Mexiko, Italien und den Niederlanden anreisen. Die Universität richte zu ihrem 600. Jubiläum im Max-Planck-Institut am Werftdreieck die «Science@Sail» aus, die spannende Einblicke in die Welt der Wissenschaft und Experimente sowie Show-Physik bieten soll.

Der IGA Park im Rostocker Nordwesten werde mit einem neuen Unterhaltungsprogramm verstärkt zum Veranstaltungsort und das Programm im Bereich des Kabutzenhofes im Stadthafen stärker auf Familien ausgerichtet. Auf den Musikbühnen werden unter anderem die in den 1990er Jahren erfolgreiche Band «Caught In The Act» und die Ostrock-Band «City» spielen.

Zur Vorbereitung auf das 30. Jubiläum der Hanse Sail im kommenden Jahr sollen zahlreiche Besucher befragt werden, wie das Konzept der Veranstaltung verbessert werden könnte, hieß es.