Brände : Haus nach Brand unbewohnbar: Bewohner war unterwegs

Avatar_prignitzer von dpa

07. Januar 2020, 08:07 Uhr

Nach einem Feuer in einem Wohnhaus in Woosten bei Goldberg (Ludwigslust-Parchim) ist das Gebäude vorerst unbewohnbar. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag erklärte, war der Brand am Montag in der Küche des Hauses ausgebrochen. Der Hausbewohner sei zunächst vermisst worden, inzwischen aber aufgetaucht. Er habe erklärt, dass das Haus nicht ständig bewohnt sei. Ein Brandgutachter soll für die Kriminalpolizei nun untersuchen, was das Feuer in der Küche ausgelöst hat. Der Schaden, zu dem auch die starke Rauchentwicklung beigetragen habe, wurde zunächst auf «mehrere zehntausend Euro» geschätzt. Nachbarn hatten das Feuer bemerkt und die Feuerwehren alarmiert.