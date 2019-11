Schifffahrt : Hohe Investitionen für Kreuzfahrt: Terminal und Landstrom

In Rostock-Warnemünde wird die Infrastruktur für die boomende Kreuzfahrtindustrie während der Winterpause ausgebaut. So haben bereits der Hochbau des neuen Kreuzfahrtterminals am Liegeplatz P8 im Werftbecken und der Bau der Landstromanlage in Warnemünde begonnen. Über Details der Arbeiten wollen heute ab 13.00 Uhr Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph und Hafenkapitän Falk Zachau informieren.

Avatar_prignitzer von dpa

21. November 2019, 15:05 Uhr

Bis zum Start der Saison 2020 im kommenden Frühjahr wird im Kreuzfahrthafen Rostock-Warnemünde kräftig investiert. Dabei handele es sich um den Hochbau für das neue Kreuzfahrtterminal am Liegeplatz P8 im Werftbecken und den Bau der Landstromanlage, sagte Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph am Donnerstag beim offiziellen Baustart. Der Kreuzfahrttourismus sei ein unverzichtbarer Bestandteil der wachsenden Tourismuswirtschaft und stärke den Tourismusmarkt im Nordosten. «Damit sich Mecklenburg-Vorpommern als attraktives Urlaubsland weiterhin erfolgreich um das Wohlergehen der seereisenden Gäste kümmern kann, ist der vorausschauende und nachhaltige Ausbau der Hafen-Infrastruktur unabdingbar», sagte Rudolph.