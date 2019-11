Brände : Hoher Sachschaden bei Brand neben Wohnhaus in Steinfeld

Avatar_prignitzer von dpa

23. November 2019, 16:52 Uhr

Bei einem Feuer in Steinfeld (Landkreis Rostock) ist am Samstag erheblicher Sachschaden entstanden. Eine Passantin hatte den Brand neben einem Einfamilienhaus bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, teilte die Polizei am Samstag mit. Diese konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und so ein Übergreifen auf das angrenzende Einfamilienhaus verhindern. Ein Carport und ein darunter abgestellter Wagen brannten komplett aus. Auch die Hausfassade wurde durch das Feuer beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 95 000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand.