Kriminalität : Hund misshandelt und getötet: Ermittlung gegen Besitzerin

25. Juni 2020, 18:12 Uhr

Ein Fall von Tierquälerei beschäftigt die Polizei in Anklam. Dort soll ein Hund erst aufgehängt und dann mit einer Axt erschlagen worden sein. Die Polizei hatte am Mittwoch einen entsprechenden Hinweis bekommen, wie eine Sprecherin am Donnerstag mitteilte. Die Besitzerin räumte demnach ein, sie habe ihren Labrador Mischling durch einen Bekannten töten lassen und anschließend auf dem Grundstück vergraben. Jetzt wird laut Polizei wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Das Tier sei am Donnerstag zusammen mit dem Veterinäramt ausgegraben und sichergestellt worden.