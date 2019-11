Tourismus : Karls-Erlebnisdorf-Chef mit Tourismuspreis ausgezeichnet

Der Chef von Karls Erlebnisdorf in Rövershagen, Robert Dahl, ist mit dem Tourismuspreis Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet worden. Dahl sei ein Ausnahmeunternehmer mit Weitblick, dem es gelungen sei, ein ganzes Imperium um die Erdbeere aufzubauen und Besucher immer wieder durch neue Attraktionen in seinen drei Erlebnisdörfern im Nordosten zu begeistern, hieß es am Donnerstag beim Landestourismustag in Rostock zur Begründung. Zwei weitere Erlebnisdörfer gibt es in Schleswig-Holstein und Brandenburg.

28. November 2019, 20:08 Uhr

Alleine in Mecklenburg-Vorpommern zähle Karls rund drei Millionen Besucher. Zudem ernte der Betrieb rund 7000 Tonnen Erdbeeren und vermarkte diese in mehr als 400 Erdbeerhäuschen. 2018 sei er zudem mit dem Upcycling-Hotel «Alles Paletti» in das Beherbergungsgeschäft eingestiegen.