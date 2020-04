Gesundheit : Kommunalrechtler Darsow für «ortsangemessene Lösungen»

Nach Ostern will die Politik entscheiden, wie und wann die Corona-Maßnahmen gelockert werden. Die Frage ist, ob bundesweit einheitlich oder doch regional unterschiedlich.

von dpa

09. April 2020, 11:11 Uhr

Der frühere Kommunalrechtsexperte im Schweriner Innenministerium, Thomas Darsow, plädiert für regional angepasste Strategien bei der Lockerung der wegen der Corona-Krise verfügten Beschränkungen. «Wo dies von der Gesamtlage her gerechtfertigt erscheint - und das ist es bei uns im Land - ist das «normale Leben» grundsätzlich wieder zu ermöglichen. Das bedeutet, dass Kindertagesstätten, Schulen und Universitäten ab dem 20. April wieder für den Normalbetrieb geöffnet werden sollten. Gleiches gilt für die vielen Geschäfte, Friseure, Dienstleistungsunternehmen, Kleingartenanlagen und Tafeln», sagte Darsow der «Schweriner Volkszeitung» (Donnerstag).

Situation und Bedingungen seien bundesweit sehr unterschiedlich. «Also sollten die Freiräume der föderalen Struktur auch genutzt werden, um ortsangemessene Lösungen zu finden», erklärte Darsow. Er bescheinigte der Landesregierung, mit ihrem konsequenten Handeln richtig auf die Gefahren der Corona-Pandemie reagiert und so die Infektionswelle in Mecklenburg-Vorpommern spürbar gebremst zu haben. «Jetzt müssen wir aber auch die Zahlen zur Kenntnis nehmen: Mit Stand vom 6. April waren in MV 531 Personen am Corona-Virus positiv getestet worden, das entspricht bei einer Einwohnerzahl von 1,6 Millionen einem Anteil von 0,033 Prozent. Diese Situation rechtfertigt keine so massiven Einschränkungen mehr», betonte Darsow.

Am Mittwoch hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) an die Bevölkerung Mecklenburg-Vorpommerns und Auswärtige appelliert, die gravierenden Reisebeschränkungen über Ostern einzuhalten und so mit dafür zu sorgen, dass es bald zu ersten Lockerungen kommen könne. Die Kontaktverbote hätten die Ausbreitung des Virus verlangsamt. «Und deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass, wenn wir diese Maßnahmen jetzt auch über Ostern durchhalten und verzichten, umso schneller wieder lieb gewonnene Dinge zurückbekommen», sagte Schwesig in einem Internetforum der «Schweriner Volkszeitung».

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sprach sich für ein einheitliches Vorgehen der Bundesländer aus. Zwar habe man in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedliche Situationen - zum Beispiel, was die Zahl der Infektionen angehe, sagte der SPD-Politiker im ZDF-«Morgenmagazin». Dennoch wäre es sehr hilfreich, wenn die Länder «im gleichen Schritt in die gleiche Richtung gehen, dass da keine Verwirrung entsteht», betonte Weil.

Die Landesregierung in Schwerin will laut Schwesig am Dienstag darüber beraten, welche Lockerungen möglich sein könnten. Am Mittwoch dann soll es dazu Gespräche zwischen den Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geben.