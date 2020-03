Unfälle : Lebensgefährlich verletzt

Avatar_prignitzer von dpa

04. März 2020, 13:39 Uhr

Ein Klempner ist beim Transportieren eines Wasserboilers in Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gestürzt und hat eine Nacht lang lebensgefährlich verletzt im Treppenhaus gelegen - eingeklemmt unter dem Boiler. Eine Bewohnerin fand ihn am Mittwochmorgen und rief die Rettungskräfte, wie die Polizei mitteilte. Der 62-Jährige wurde von der Feuerwehr befreit und per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Klempner war am Dienstagabend gestürzt.