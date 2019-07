Brände : Lkw-Anhänger brennt auf A14 aus: Sachschaden an Schutzwänden

von dpa

15. Juli 2019, 15:45 Uhr

Auf der A14 bei Grabow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat am Montag ein mit Kakao beladener Lkw-Anhänger Feuer gefangen. Die Flammen hätten auch Schallschutzwände erheblich beschädigt, so dass von einem Schaden von mehreren hunderttausend Euro ausgegangen werden müsse. Dem Fahrer des Lkw war es noch gelungen, seine Zugmaschine abzukoppeln. Er blieb unverletzt, hieß es. Die Autobahn musste in Richtung Wismar für mehrere Stunden gesperrt werden.