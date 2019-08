Kriminalität : Mähdrescher während Ernte abgebrannt: 100 000 Euro Schaden

von dpa

06. August 2019, 10:59 Uhr

Ein Mähdrescher ist während der Ernte auf einem Feld bei Parchim in Brand geraten. Er wurde dabei vollständig zerstört, der Fahrer blieb bei dem Feuer am Montagabend aber unverletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Schaden belaufe sich auf etwa 100 000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.