Kriminalität : Mann in Obdachlosenunterkunft getötet: Verdächtiger in Haft

13. September 2019, 16:42 Uhr

In einer Rostocker Obdachlosenunterkunft ist ein Mann getötet worden. Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, war der 59-Jährige bereits am Montag gefunden worden. Ein 41-jähriger Mitbewohner sei als Tatverdächtiger verhaftet worden, er habe noch keine Angaben zu dem Verbrechen gemacht. Zunächst hatte die «Ostsee-Zeitung» (online) berichtet. Den Angaben der Staatsanwaltschaft zufolge wies der Leichnam zahlreiche Stichwunden auf. Zu den Hintergründen der Bluttat gebe es noch keine Hinweise.