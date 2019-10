Unfälle : Mann stirbt bei Arbeitsunfall in Hagenow

Avatar_prignitzer von dpa

10. Oktober 2019, 07:53 Uhr

Ein Mann ist bei einem Arbeitsunfall in Hagenow im Landkreis Ludwigslust-Parchim gestorben. Der 51-Jährige sei aus bisher ungeklärten Gründen von einer Arbeitsplattform einer Maschine etwa drei Meter in die Tiefe gestürzt, sagt ein Polizeisprecher am Donnerstag. Trotz mehrerer Wiederbelebungsversuche starb der Mann noch an der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall am Mittwoch kommen konnte.