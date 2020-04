Gesundheit : Mecklenburg-Vorpommern führt Maskenpflicht in Geschäften ein

Für den öffentlichen Nahverkehr hat die Landesregierung bereits eine Maskenpflicht beschlossen. Diese soll ab kommenden Montag gelten. Jetzt muss ein Schutz auch in Geschäften getragen werden.

Avatar_prignitzer von dpa

22. April 2020, 19:59 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern führt wegen der Corona-Pandemie am Montag eine Maskenpflicht auch in Geschäften ein. Das beschloss die Landesregierung am Mittwoch in Schwerin, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) mitteilte. Vergangene Woche hatte die Landesregierung bereits eine Pflicht zum Mund- und Nasenschutz für den öffentlichen Nahverkehr verfügt, die ebenfalls von Montag an gelten soll.

Ein Schal oder Tuch könne als Schutz ebenfalls getragen werden, sagte Schwesig. Die Landesregierung stelle für die Landkreise und kreisfreien Städte eine Grundausstattung an Schutzmasken zur Verfügung. Diese solle für etwa die Hälfte der Bevölkerung in den jeweiligen Orten reichen. Schwesig appellierte an die Einhaltung der Pflicht. Hinter der Einführung stehe das Prinzip: «Ich schütze dich und du schützt mich.»

Bei einem Verstoß gegen die Maskenpflicht droht ein Bußgeld von 25 Euro. Auch Mitarbeiter des Einzelhandels müssen laut Schwesig einen Mund-Nase-Schutz tragen. Ausgenommen von der Verordnung seien Kinder und Behinderte, die aufgrund von Erkrankungen einen solchen Schutz nicht tragen könnten.

Schwesig kritisierte, dass es bei der Maskenpflicht keine einheitliche Regelung zwischen Bund und Ländern gegeben habe. Sie wünsche sich, dass Bund und Länder gleich von Anfang an entscheiden, dass es bundesweite Regeln gebe. Am Mittwoch kündigte auch Bremen als letztes Bundesland eine Plicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes an. Bereits einige Tage zuvor hatten die ersten Bundesländer dies beschlossen.

Schwesig verteidigte die Linie der Landesregierung, wodurch die Maskenpflicht im Nahverkehr und Einzelhandel nicht an einem Tag beschlossen worden waren. Die Lage müsse jeden Tag neu angeschaut werden. Dies könne dazu führen, dass sich Bewertungen verändern. Die Maskenpflicht für den Nahverkehr wurde bereits vergangenen Freitag von der Landesregierung beschlossen. Die strengen Regelungen führten dazu, dass die Infektionszahlen im Vergleich zu anderen Bundesländern weiterhin gering seien.

Die Schließung der Autokinos wegen der Pandemie führte zu heftiger Kritik. Die Landesregierung machte einen Rückzieher. Sie dürfen wieder öffnen, wie Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) mitteilte. «Rückmeldungen zeigen uns, dass notwendige Auflagen erarbeitet sind.» Erst am Dienstag hatte die Landesregierung «Anbieter von Freizeitaktivitäten» auf eine rote Liste mit Unternehmen gesetzt, die wegen Corona geschlossen bleiben müssen.

Der Veranstalter müsse nun eng mit dem zuständigen Gesundheitsamt zusammenarbeiten und Einlasskontrollen machen. In den Autos dürften sich Personen nur allein oder mit im selben Haushalt lebenden Menschen und einer weiteren Person aufhalten. Auf dem Gelände dürften keine Speisen verkauft werden.

Die Zahl der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus stieg indes weiterhin nur leicht an. Im Vergleich zum Vortag stieg die Zahl um drei auf 657 (Stand 16.00 Uhr). Die Zahl der Sterbefälle im Zusammenhang mit Covid-19 liegt nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) weiterhin bei 15 Menschen.

Die Corona-Infektionswelle in den beiden Asylbewerber-Erstaufnahmeheimen des Landes flacht ab. In Nostorf/Horst (Landkreis Ludwigslust-Parchim) wurde am Mittwoch die Quarantäne für 74 Bewohner aufgehoben, wie das Innenministerium mitteilte. In Schwerin sei noch eine Person in häuslicher Quarantäne. Diese wird für 14 Tage verhängt, wenn jemand Kontakt zu einem mit Covid-19 infizierten Menschen hat. So soll eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Infizierte Bewohner der beiden Erstaufnahmeheime wurden in den vergangenen Wochen in eine separate Unterkunft in Parchim gebracht. Dort seien derzeit noch 18 Betroffene und sieben nichtinfizierte Familienmitglieder, hieß es.

Das Innenministerium schließt trotz der eingeleiteten Hygienemaßnahmen neue Infektionen nicht aus. Eine weitere Ausweichunterkunft sei angemietet worden, erklärte ein Sprecherin. Dabei handele es sich um einen Teil einer Reha-Einrichtung im Ostseebad Rerik. Diese Unterkunft könne mit maximal 50 Corona-Kontaktpersonen für die Quarantäne belegt werden. Nachweislich Infizierte würden nicht dorthin gebracht.